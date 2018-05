Raha leiab ETFid üles

Aasta algusest on ETFidesse ja ETPdesse investeeritud varade maht kasvanud ligikaudu 3%, ulatudes üle 4 triljoni euro.

Erinevate börsil kaubeldavate fondide arv küündib juba pea 6700 tooteni, mida on 9% rohkem kui aasta tagasi. Selle aasta nelja esimese kuuga on erinevatesse ETFidesse värsket raha suunatud ligi 140 miljardi euro väärtuses (möödunud aastal sama ajal 190 miljardit eurot).

Niinimetatud smart beta ehk alternatiivseid indekseerimise lahendusi rakendavatesse fondidesse on sel aastal liikunud ligikaudu 12 miljardit eurot uut raha. Smart beta fondide osatähtsus kasvab aasta-aastalt, kuid jääb veel 9% piirimaile kogu ETFidesse investeeritud varade mahust.

Sel aastal on kõige populaarsemateks strateegiateks faktorinvesteerimine (nii multifaktori kui ka ühe faktori strateegia) ja dividendiaktsiatele keskenduvad strateegiad. Populaarsust on kaotamas madala volatiilsuse (low volatility) strateegia, kus panustatakse valdavalt stabiilsema hinnaliikumisega aktsiatele.

Aasta popimad fondid

Aasta esimeste kuudega on kõige rohkem värsket raha liikunud BlackRocki iShares ja Vanguardi fondidesse. Üksikute ETFide lõikes on selgelt kõige populaarsem iShares Core MSCI EAFE ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil IEFA), mis paigutab raha Euroopa, Austraalia, Aasia ja Lähis-Ida aktsiaturgudele. Aasta algusest mõõdetuna on sellesse fondi liikunud ligi 14 miljardi USA dollari väärtuses investorite raha.

Osaliselt on selle fondi populaarsus tingitud raha liigutamisest kahe sarnase fondi vahel. Nimelt haldab BlackRock ka iShares MSCI EAFE ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil EFA) nime kandvat ETFi, mis investeerib küll täpselt sama regiooni aktsiatesse, kuid jätab vaatluse alt välja väikeettevõtted. Lisaks on IEFA oluliselt madalamate kuludega fond (aastane kulukuse määr 0,08%) kui EFA (vastavalt 0,32%).

Ka iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil IEMG) ja iShares Core S&P 500 ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil IVV) on sel aastal rohkelt uut raha saanud. Mõlema fondi puhul ulatub raha sissevool pea 6 miljardi euro piirimaile.

Enim raha sissevoolu kogenud ETFide seas on ka teine S&P 500 indeksit järgiv fond ehk Vanguard S&P 500 ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil VOO). Siin tuleb põhjust otsida sellest, et investorid eelistavad maksu- ja kuluefektiivsemat lahendust. See tähendab, et iShares Core S&P 500 ETF ja Vanguard S&P 500 ETF on kahepeale kokku kaasanud ligi 10 miljardi euro ulatuses raha.

Raha väljavoolu esikoht aga läheb vähem efektiivselt tegutsevale fondile SPDR S&P 500 ETF Trust (kauplemissümbol New Yorgi börsil SPY).

Rohkem kui suletavaid fonde

Kuigi ETFide turg on kasvav, ei tähenda see seda, et fonde ei suletaks. Vastupidi, mida rohkem tuleb uusi, seda tihedam konkurents ja suurem suletavate fondide arv. Sel aastal on ainuüksi USAs registreeritud ETFidest likvideeritud tervelt 75. Samas on selle aja jooksul turule tulnud 89 uut ETFi ja ETPd.

Viimastel kuudel tekkinud üpris spetsiifilisi nišifonde. Näiteks tehisintellektile (Global X Future Analytics Tech ETF, kauplemissümbol New Yorgi börsil AIQ), elektriautodele (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF, kauplemissümbol New Yorgi börsil DRIV) ja robootikale (Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares, kauplemissümbol New Yorgi börsil UBOT) keskendunud ETFe. Viimane sobib valdavalt kauplejatele, sest selle puhul kasutatakse kolmekordset finantsvõimendust (leverage).

Ka ETFide maastikul on populaarne plokiahela tehnoloogia ja kõik sellega seonduv. Viimastel kuudel on sündinud Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil BLCN), Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF ja aktiivselt juhitud REX BKCM ETF (kauplemissümbol New Yorgi börsil BKC).

Samuti leiab uute fondide valikust aktiivselt juhitud ettevõtete võlakirja ETFi (Principal Investment Grade Corporate Active ETF, kauplemissümbol New Yorgi börsil IG) ja inflatsioonikaitset pakkuva ettevõtete võlakirjade fondi (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF, kauplemissümbol New Yorgi börsil LQDI).