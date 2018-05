Kas airBalticul ostja juba olemas?

Laienemisplaanist teatanud Läti lennufirmal airBaltic on ostja ilmselt juba olemas ja arvatavasti on tegu mitte Skandinaavia, vaid Hiina või Venemaa ettevõttega, ütles lennundusasjatundja, Estonian Airi endine juht Toomas Peterson ERRile.

airBaltic teatas esmaspäeval, et ostab kuni 60 uut Bombardieri lennukit ja lisab lennuplaani ka otselende Tallinnast. Peterson ütles ERRile , et klientide jaoks on see kindlasti hea uudis, kui Tallinnast saab lennata rohkematesse sihtpunktidesse. Laiemalt aga on tähelepanuväärne, et airBaltic läheb üle ühele lennukitüübile ning uued lennukid on 150kohalised.

„See tähendab, et airBaltic, mis on vaadelnud Baltikumi oma koduturuna, tunnetab, et siin jääb see piiratuks. Nad püüavad suuremate lennukitega pikemaid otsi teha ja haarata juba ka mujalt reisijaid. Samuti lähevad nad nendega tšarterturule, kus on ka vaja vähemalt 150 kohta,“ rääkis ta.

Peterson lisas, et 80 protsenti airBalticust on Läti riigi omanduses ning see on juba väga ammu müügis olnud.

Peterson arvab, et ostja ei ole Skandinaaviast, vaid pigem ida poolt - kas Hiina või isegi Venemaa lennufirma, kes tahab kasutada Riia linna ja Baltikumi Euroopa turu vallutamiseks. Teiseks on see oluline strateegiamuutus, et hakatakse vedama pikemaid otsi suuremate lennukitega.

Peterson tõi välja ka selle, et lennunduses on väga oluline mahuefekt: mida rohkem ettevõttel lennukeid ja reisijaid, seda väiksemaks läheb tooli omahind. Seetõttu on mahu suurendamine oluline ja üksnes Baltikumi turul ei saa seda saavutada.

Nordicale ei tohiks airBalticu laienemine probleeme tekitada, arvab Peterson - airBaltic on Petersoni hinnangul liikumas pigem odavlennufirmade turule, sest seal on küll suurte hiiglastega raske konkureerida, aga ainult nii saab mahtu kasvatada.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.