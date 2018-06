Miks tuleb kõvasti raha küsida?

Edukas ettevõtja, joogi ja teadliku muutuse kunsti õpetaja Ingvar Villido leiab, et nn vaimseid õpetusi tuleb inimestele müüa kõrge hinna eest, sest tasuta asju nad ei väärtusta.

Ingvar Villido tunnistab laupäeval Äripäeva raadio eetris olevas persoonisaates, et õpetas alguses inimesi tasuta, aga siis märkas, et inimesed ei väärtusta seda. Aja jooksul pani ta õpetusele hinnasildid külge – sest ainult nii tunnetavad inimesed, et see on väärtus.

"Kui ma vaatan võrdlen oma koolitusi Äripäeva omadega, siis ei ole nad üldsegi kallid," muigab Villido. "Ja tegelikult on see hind keskmine." Ikkagi pidavat inimesed vahel pahandama, et hind on nii kõrge ja sellepärast ei saa tulla. "Aga kes keelab inimesel raha koguda?" küsib Villido. "Natuke tuleb ise pingutada, et saada enda kätte need tööriistad ja vahendid, mis mõjutavad tema elu oluliselt paremuse suunas."

Villido on kindel, et tänapäeval tuleb kõike osta ja tasuta asju ei ole olemas. "Ja no kuulge, kui sa oled ikkagi süsteemi väljatöötamisele kulutanud 25-30 aastat, see on ju pikk aeg," kõneleb ta. "Mina tean, kui suur väärtus sellel õpetusel on, aga inimesed ei tea seda. Ainuke asi, millega seda väärtust saab tõsta, ongi hind, midagi ei ole teha."

Raha pole aga sugugi ainus, millest saates juttu tuleb. Peale selle saate teada, kuidas teha vihma, minna läbi seina, võtta õhust kuldsõrmuseid ja losse ning olla mitmes kohas korraga. Ootamatute pööretega jutuajamine Eesti võimsaima joogiga, kellele pole võõras miski inimlik – jaa, teda on nähtud liha söömas ja suitsugi tegemas –, paneb eksklusiivse punkti persoonisaadete kevadisele hooajale.

Ingvar Villido persoonisaade on Äripäeva raadio eetris laupäeval kell kümme. Saatejuht on Vilja Kiisler.