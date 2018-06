TOP: riigikogulane võib aastas teenida 100 000 eurot

Ainult tellijale

Värskelt avaldatud majandushuvide deklaratsioonidest selgub, et riigikogulase-ministri palk jääb riigiettevõtete juhtide omadele tublisti alla ning palgalõhest ei pääse ka riigiisad.

Eesti president Kersti Kaljulaid teenib paremat palka kui ministrid: kokku teenis ta möödunud aastal 74 875 eurot. Lisaks on ta aktiivne investeerija, kes küll on öelnud, et praeguses ametis tal Eesti aktsiaturule asja pole.

Järgneb maaeluminister Tarmo Tamm 66 629eurose tuluga, mis on Jüri Ratase omast ligikaudu 3000 euro võrra parem tulemus. Neli ministrit – Siim Kiisler, Janek Mäggi, Riina Sikkut ja Sven Mikser – on oma deklaratsioonid esitamata jätnud.

Enamikul oma firmad

Riigikogu suurimat tulu teenis möödunud aastal keskerakondlane ja riigikogu sotsiaalkomisjonis tegutsev Viktor Vassiljev, kes on ka osaühingu Galenos ainuomanik – ligi 300 000 eurot.

Talle järgneb alles tänavu aprillis Andres Ammase asendusliikmena riigikokku pääsenud Enn Meri. Tema aastatulu jäi esitatud andmete järgi ligi 116 000 euro juurde. Lisaks poliitikutööle on tegu ettevõtjaga. Mere osaühing Sartex, mis toodab Soome turule moppe, jäi mullu 5000 euroga kasumisse. Meri on ka üks väheseid riigikogu liikmeid, kellel on kinnisvara välismaal: mehele kuulub suvila Rootsis, samuti kaks väikelaeva. Seost Rootsiga tuleb otsida tema juurtest: praegu Saaremaaga seotud Mere perekond põgenes teise maailmasõja eest Rootsi, kus Meri ka üles kasvas. Ka võlausaldajana on ta üks riigikogu võimsaimaid tegijaid, sest on andnud ühtekokku välja 200 000 euro eest laenu. Sealjuures on ta ise üks väheseid riigikogulasi, kel endal laene pole.

Kolmandalt kohalt leiab IRLi poliitiku ja endise kaitsepolitsei peadirektori Raivo Aegi ligi 100 000 eurose aastatuluga. Talle järgneb erukindral Ants Laaneots 88 000 euroga. Lisaks riigikogulase tööle omab Laaneots 2/3 osaühingust Laan ja Laer ning ligi kahte tuhandet Tallinna Vee aktsiat.