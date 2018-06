Arste häirivad riigivarastest ja skeemitajatest patsiendid

Ravikindlustuseta, kuid tegelikult tööl käivatele inimestele tehakse kalleid erakorralisi protseduure ja operatsioone, mille maksaB kinni aus maksumaksja, kirjutab Eesti Päevaleht.

Skeem on selline: hommikupoolikul tuuakse haigla erakorralise meditsiini osakonda südameprobleemidega inimene, kelle seisund eeldab erakorralist sekkumist. Haiglas selgub, et tal pole ravikindlustust, kuigi ta töötab. Enne erakorralist protseduuri helistab patsient oma tööandjale - ja tunni aja pärast selgub, et patsiendi nime taha on haigekassa kindlustuse registris ilmunud linnuke – talle on tekkinud kehtiv ravikindlustus.

„Olukord on veider. Kiidetakse suurepärast majanduskasvu ja kurdetakse tööjõupuuduse üle. Öeldakse, et oleme rikkamad kui kunagi varem. Selle kõige kõrval toimub tegelikult massiline riigivargus,” nentis Põhja-Eesti regionaalhaigla I kardioloogia osakonna juhataja Pentti Põder Eesti Päevalehele.

Ainuüksi PERHi kardioloogia osakondades on sel aastal kindlustamata haigeid ravitud juba 90 000 euro eest, kirjutas väljaanne.

