Uuring: alustava ettevõtja väljakutse on kõrge maksukoormus

SEB uuringu "Baltimaade ettevõtlusbaromeeter" tulemustest selgub, et kõigis kolmes Balti riigis on juba teist aastat järjest alustavate ettevõtjate suurimaks väljakutseks riikide kõrge maksukoormus ja liigne bürokraatia.

SEB Eesti jaepanganduse valdkonna juhi Ainar Leppäneni sõnul võib ettevõtte algusaastatel saatuslikuks osutuda liiga kõrge maksukoormus, kuna ettevõtlusega alustamisel on keeruline saavutada piisavat rahavoogu, et katta ettevõtte tegevuskulud. "Sarnane olukord on nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. Maksud ja liigne bürokraatia on Baltimaades alustavatele ettevõtjatele kõige tõsisemaks väljakutseks ja nii juba teist aastat järjest."