Piirikaubandus buumib üle kogu Baltikumi

Analüüsi fookuses olid ka ostuharjumuste trendid rahas mõõdetuna ning selgus, et leedulased kulutavad enamasti kuni mitusada eurot, lätlased ja eestlased aga märksa vähem. 38 protsenti leedulastest on piiri taga kulutanud ühekordsele ostule vähemalt 100 eurot. Lätlaste seas oli sama protsent 23 ja eestlaste puhul 17. Teisalt tõi suurem osa eestlasi ja lätlasi välja, et nad olid kuni 100euroseks ostuks valmis.

“Vaadates kulutatud summadele, võib eeldada, et suure osa leedulaste tehtud ostudest moodustavad kodutarbed. Lätlased ja eestlased on valivamad – ostma minnakse konkreetseid tooteid ja mitte tervet kärutäit. Näiteks on teada, et tulenevalt aktsiisipoliitikast on õlu Lätis Eestiga võrreldes palju soodsam. See omakorda tähendab, et katmaks vajaduse soodsa õlle järele, piisab ka 50eurosest ostust,” ütles analüüsi kaasautori Ernst & Youngi Eesti vanemkonsultant Andrus Arbeiter.

Arbeiteri hinnangut kinnitavad ka uuringu tulemused – ühekordsete ostude puhul soetasid eestlased keskmiselt 19 purki 0,5-liitrist õlut. Samas lätlased ostsid keskmiselt seitse purki. Seega viitab eestlaste ostumaht Arbeiteri sõnul sellele, et tooteid ostetakse pikemaks ajaks ette ning inimestel on selleks ka piisavalt vahendeid.

Miljard eurot läheb kaduma