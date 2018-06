Reedel raadios: Savisaare kaitsja kuumal toolil

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis on külas Grant Thornton Balticu juhatuse esimees Mati Nõmmiste, et selgitada oma eelmisel nädalal kirjutatud arvamusloo mõtteid.

Nõmmiste kirjutas: "Hoolimata sellest, et ettevõtjatel läheb hästi, maailma majandus kasvab hoogsalt ja töötajate palgad samuti, ei ole ettevõtete investeeringud tootmisvahenditesse ning teadus- ja arendustegevusse sama head hoogu sisse saanud. Sellest on kahju, sest just nüüd on viimane aeg investeeringuid teha, et majanduskasvu võimalusi maksimaalselt ära kasutada ja end kehvemateks aegadeks ette valmistada."

Teine hommikuprogrammi külaline on mitme idufirma (Lift99, Pipedrive) asutaja Ragnar Sass, kellega tuleb juttu sellest, kas Eestis on kohta tselluloositehastele ja muudele suurtööstustele või peaksime oma ressursse kuidagi teistmoodi kasutama.

Hommikuprogrammi stuudios on Hando Sinisalu ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuumal toolil" on advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Oliver Nääs, kes on kaheksa aastat olnud Edgar Savisaare kaitsja. Nääs räägib oma suurest töövõidust, avab kohtuasja telgitaguseid ning seda, missugune on elu ühe vastuolulise avaliku elu tegelase advokaadina. Küsimusi esitab Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Eetris on Estonian Business School". Külas on läbirääkija, nõustaja ja vandeadvokaat, Mediator.ee tegevjuht ning EBSi õppejõud Ilona Nurmela. Saatejuht on Liis Amor.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Külas on väliseestlane, ettevõtja ja investor Katre Saard, kes juhib Londonis 120 miljoni euro suurust fondi ja nõustab Rootsis 160 miljoni euro väärtuses pensionihoiuseid. Katre Saard räägib enda investori- ja ettevõtjakarjäärist. Saates tuleb veel juttu pensionirahade investeerimisest ja Eesti pensionifondite olukorrast. Investoriteliidu saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.