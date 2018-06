Stockholmis veokiga rahva hulka sõitnud terrorist sai karistuse

Viie inimese hukkumisega lõppenud terroriteo eest mõisteti täna Rahmat Akilovile Rootsis karistus.

Kohus määras 40aastasele usbeki päritolu Akilovile eluaegse vanglakaristuse terrorismiteo eest, viie mõrva ja hulga mõrvakatsete eest, vahendas Helsingin Sanomat Rootsi meediat.

Rootsi raadio STV teatel otsustati Akilov ka eluks ajaks Rootsist välja saata. Samuti peab ta maksma hüvitist rohkem kui 100 inimesele.

Viis inimest sai surma ja viisteist vigastada, kui Akilov sõitis eelmise aasta aprillis Stockholmi südalinna ostutänaval veokiga rahvahulka.

Tegemist on Rootsi esimese ilmselt islamistliku terrorirünnakuga, millega kaasnesid inimohvrid. Akilov on öelnud, et sai tegutsemiseks Isiselt käske, aga terroriorganisatsioon ei ole teo eest vastutust võtnud.

Aftonbladet kirjutab, et õigusemõistmise käigus selgus ka kohtualuse süüd leevendavaid asjaolusid, näiteks see, et Akilov oli ülekuulamistel koostööaldis. Kuigivõrd see otsust aga ei kergendanud.

Eluaegse vanglakaristuse saanud vabanevad Rootsis vanglas keskmiselt pärast 16aastast karistuse kandmist. Kõige kauem on vanglas viibinud kaksikmõrvar Leif Axmyr, kes vabanes 2016. aastal pärast 34 aastat vanglakaristust.