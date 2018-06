Elektri hind jääb suvel kõrgeks

Tuumajaamade hooldused ning Norra mäestike vähene lumi sel suvel suuremat hinnalangust elektriturul ei luba.

Elektri börsihindu on kõrgel aidanud hoida hooldused Forsmarki, Ringhalsi ja Olkiluoto tuumaelektrijaamades, mis kokku moodustavad umbes 3000 megavati jagu baastootmisvõimsusi. Kindlasti väärivad tähelepanu ka Põhjamaade madal hüdrobilanss ning CO 2 kvootide ja kivisöe kõrged hinnad.

„Kuu ette“ tulevikutehingute aprillikuu sulgemishindade põhjal võib eeldada, et juuni keskmine elektri hind Baltikumis ja Soomes võib tulla umbes 36,60 eurot megavatt-tunni kohta, mais oli see Eestis 38,66 eurot, selgub Eesti Energia turuülevaatest.

Kui jälgida pelgalt Põhjamaade hüdroreservuaaride täituvust, võib märgata, et praegu ulatub reservuaarides vesi üle mediaantaseme. Aga kuna mäestikes on vähe lund ning ilmad on olnud soojad ja kuivad, siis võib prognoosida, et juurde voolab vett normaaltasemest märksa vähem. See muudab lähituleviku elektri hinna väljavaate võrdlemisi kõrgeks.

Süsinikuheitme kvootide hind on olnud pideval tõusuteel alates 2017. aasta kolmandast kvartalist ning praegu prognoositakse kvoodi hinna stabiliseerumist tasemel 15 eurot tonn.

Naftamured tõstavad gaasi hinda

Veel juhib Eesti Energia tähelepanu asjaolule, et koos kõikumistega naftaturul on hoogu saanud hinnad gaasiturul.

„Kuu ette“ tulevikutehingud Gaspoolis on tõusnud 12,5 protsenti ehk 21,57 euroni ja TTFil 12 protsenti ehk 21,66 euroni megavatt-tunni eest. Hinnatõus oli tingitud suuremast gaasinõudlusest elektritootmises ja hooldustest Norra gaasimaardlates.