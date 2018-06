Mercedes jäi petutarkvaraga vahele

Saksamaa käskis Daimleril tagasi kutsuda 238 000 sõidukit, peamiselt Mercedes-Benzid, millele on paigaldatud tarkvara, mis aitab näita diiselmootori heitmeid tegelikust väiksemana.

Lisaks Volkswagenile ja teistele tootjatele on skandaal jõudnud nüüd ka Mercedesteni, Reutersi analüütikute hinnangul võib see tootjale maksma minna kuni 100 miljonit eurot. Samas ei ole tõendeid sellest, et tarkvara oleks „tahtlikult“ kavandatud heitmeteste petma, mis tõttu suuremat kahju pole oodata.

Tegemist on peamiselt Mercedes-Benzi diiselmootoriga C-klassi ja Vito mudelitega. Saksamaa transpordiministeeriumi hinnangul on Euroopas kuni 774 000 sellise probleemiga sõidukit, kuid ministeeriumi jõud hakkab peale ainult Saksamaal liiklevatele sõidukitele.

Daimler lubas teha ametivõimudega koostööd ning kinnitas, et on leidnud viisi kuidas tarkvara uuendada nii, et probleem laheneb. Tarkvara päritolu kohta tuleb eraldi uurimine.