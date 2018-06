Kodulaenu viimane puhkuseaasta

Ainult tellijale

Euroopa Keskpanga neljapäevane otsus rahapoliitikat koomale tõmmata avaldab varem või hiljem mõju ka kõigile kodulaenu võtnud inimestele, iseküsimus on, millal või kui palju.

Võlakirjade ostuprogramm mõjutas Eestit otseselt vähe, riigivõlakirju meil pole ning kohalikest ettevõtetest osteti Eleringi omi.

"Kuigi meil pole oma võlakirju, on meie intressimäärad määratud Euroopas. Meil kehtib ühendatud anumate põhimõte, et kui euribor on madal, siis meie eluasemelaenude intress, mis on sellega seotud, langeb ka. Valuutakurss on ka mõjutatud," selgitas Eesti Panga juht Ardo Hansson.

Seega ulatus keskpanga majanduse stimuleerimine ka meieni ning nüüd peaks see stiimul järk-järgult vähenema. Ettevõtete pikaajaliste laenude intressimäärad on kõikunud 2 protsendi lähedal, see on üks osa stiimulist. Aga teine osa on eraisikute eluasemelaenud, mille euriborile lisanduv intressimäär on samuti 2–2,4 protsendi piirimail olnud.