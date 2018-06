Ettevõtja jäi süüdi altkäemaksu küsimises

Ainult tellijale

Ehitusfirmale E&G omanikujärelevalvet teinud ettevõtja Teet Järvet jäi riigikohtus süüdi altkäemaksu küsimises.

Läinud aasta novembris määras ringkonnakohus Järvetile kolme aasta pikkuse ettevõtluskeelu ja rohkem kui kolme aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Toona ütles Järvet, et kavatseb minna vaidlusega riigikohtusse, sest “oodatud tulemust veel ei tulnud”. Viimase astme kohus aga ringkonnakohtu otsust ei muutnud. Järvet sõnas praegu, et tutvub värske otsusega. "Kuid kahtlemata on otsus pettumust valmistav ja ootamatu."

Järvet küsis Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse rekonstrueerijalt, ehitajalt E&G altkäemaksuna 50 000 eurot. E&G juht Artur Fjodorov küsimisega kaasa ei läinud, vaid andis info juhtunu kohta õiguskaitseorganitele. Enamiku tõenditest hankis prokuratuur kohtumistelt ja telefonikõnedest. Allpool on kronoloogiliselt kirjas nii kohtumiste kui ka muu sisu.

Mitu kohtumist