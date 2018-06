Soome müüs miljardite eest aktsiaid

Sipilä peaministriks oleku ajal on aktsiaid müüdud siiski miljardi võrra rohkem, kui on ostetud.

Eelmisel valimistevahelisel ajal, mil peaministreid oli kaks, täienes riigikassa osaluste müügist 2,3 miljardi euro võrra.

Nordneti aktsiastrateegi Jukka Oksaharju seisukoht on, et riik peaks oma osalust ettevõtetes vähendama. Tema hindas valitsuse otsuse Neste aktsiaid müüa tervitatavaks uudiseks rahvakapitalismile.

Oksaharju lisab, et aktsiamüügi mõttekus oleneb siiski sellest, milleks saadavat raha kasutatakse. Hea on, kui selle abil ehitatakse tulevikku.

Ta ootab, et valitsus jätkab Neste aktsiate müügiga. „Loogiline oleks, et osalust Nestes vähendatakse osade kaupa mitme aasta jooksul. Valimiste lähenedes vaevalt küll midagi radikaalset ette võetakse, sest osaluse müügi kohta on lihtne valejäreldusi teha.“