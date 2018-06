Sotsid promovad üleriiklikke kolledžifonde

Noorte kolledžifondide mõttes on sellised tooted pankades küll olemas, kuid nende populaarsus on väike. Võrreldes Läti-Leeduga, kus sellistel investeerimiskontodel on ka maksusoodustus, ei olegi klientide arvus nii suur erinevus kui kogusummas. See tähendab, et ka maksusoodustused ei ole pannud lõunanaabrite juures suuremat hulka inimesi seda toodet kasutama. Laste hariduse jaoks säästab Eestis ligikaudu iga kümnes pere.

Praxise uuringule tuginedes ütles Kitt, et kolmeaastase ülikoolitee maksumus on Eestis ligikaudu 10 000 eurot, õppelaen katab sellest 60%, mis tähendab, et ikkagi tuleb endal ja vanematel leida need puuduvad 4000. Sihtotstarbeline fond selle ülikoolitee maksumuse tõesti kataks, märkis ta.

Kolmanda pensionisamba kogemus on samas näidanud, et vabatahtlik kogumine ei võta Eestis kuigipalju vedu, lisas Kitt, kelle hinnangul võiks selline kolledžifond, nagu sotsiaaldemokraadid pakuvad, olla kohustuslik.

„Pangaliidu initsiatiiv anda finantskirjaoskusealast koolitust noortele kindlasti kahvataks selle kõrval, kui palju tõstaks teadlikkust sellise fondi levimine,“ ütles Kitt.