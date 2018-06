USA naftatootjad löögi all

Hiina ootamatu ähvardus panna tollisõjas järgmisena maksu USA toornafta import langetab USA naftasektori aktsiaid ja kõigutab nafta hinda.

Eeldatavasti saavad selle tolliga pihta ennekõike USA kütusefirmad, nagu ExxonMobil ja Chevron, mille aktsiad on reedest langenud 1–2 protsenti, samal ajal kui USA toornafta hind on langenud 5 protsenti.

Kuna hoolimata märkidest, et USA ja Hiina kaubandussõda lükatakse edasi, hakkavad 6. juulil kehtima USA tollid Hiina kaupadele, siis ähvardab Hiina vastutollidega, millega muu hulgas võidakse rööbastelt maha ajada Hiina-suunaline USA naftaeksport, mis praegu ulatub miljardi dollarini kuus, kirjutab Reuters.

USA naftaeksport Hiinasse on siiani näinud tugevat tõusutrendi. Kuna OPECi riigid ja Venemaa on viimastel aastatel naftatootmist kärpinud, siis on USA toornafta müük Hiinas kasvanud 100 miljonilt dollarilt miljardile dollarile kuus.