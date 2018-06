Iraani vihje langetas nafta hinda

Iraan vihjas, et võib olla nõus nafta tootmiskärbete vähendamisega, vahendab Reuters.

Ühtlasi andis Iraan üsna suure vihje, et homne OPECi kohtumine kannab vilja ning osapooled otsustavad praegust naftalepet muuta. Varem on Iraan olnud nafta tootmise suurendamise vastu, kuna tahab hinda võimalikult kõrgel hoida.

“Üldiselt me ootame, et OPEC ja Venemaa lepivad kokku selles, et turule jõudva nafta hulk suureneb umbes miljoni barreli võrra päevas,” kommenteeris Barclays ning ennustab, et toorainete hind saab olema ähvardava kaubandussõja tõttu ilmselt üsna kõikuv.

Jaapanis tegutsev Mitsubishi UFJ Financial Group on oma klientidele saadetud teadaandes öelnud, et ilmselt tuleb homne kohtumine pingeline ning on valdavalt geopoliitilise suunitlusega.

Brenti toornafta barreli hind kahanes 41 senti ehk 0,55% ning liigub praegu 74,33 dollaril. WTI toornafta hind kukkus 21 senti ehk 0,3%, 65,50 dollarile.

Langus oleks ehk olnud suuremgi, ent samas teatas USA kütusenõudluse suurenemisest ning naftavarude vähenemisest. Rafineerimistehastel on aga käed-jalad tööd täis, kuna nõudlus on praegu oodatust suurem.