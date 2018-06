OPEC pidas lubadust, aga ei üllatanud

Ainult tellijale

OPECi reedese kohtumise tulemus analüütikuid jalust ei rabanud – tootmismahtu suurendatakse ning hoolimata tugevast vastuseisust murdus Iraan siiski.

Turud on olnud OPECi seekordse kohtumise eel põnevil. Reede hommikul tõusis Brenti toornafta hind 1,1%, 73,89 dollarini barrel, WTI kerkis veidi enam, 1,5% jagu ning kauples 66,49 dollaril barrel. Hinnatõus oli peamiselt tingitud sellest, et Iraan polnud enam kuigi huvitatud nafta tootmismahu suurendamisest. See on suur muutus, arvestades, et neljapäeval näis Iraan üsna soojalt vastu võtvat idee tootmist veidi suurendada. Siis reageeris nafta hind langusega.

Uus lepe küpses valmis

“Meil midagi küpseb,” vastas Iraani naftaminiser Bijan Zanganeh ajakirjanikele reedel pärast Saudi Araabia naftaministriga kohtumist ning enne OPECi ametlike kõneluste toimumist.

Ka selle nädala keskpaigas ütles Zanganeh, et Iraan võib tootmismahtude suurendamise koha pealt leebuda, ning see langetas kohe ka musta kulla hinda. Täna ütles ta, et naftalepe ilmselt muutub, ent ei avanud oma mõtet. Ta lisas, et saudide loodetud miljoni barreli suurune tootmismahu tõus on liialt suur, mis andis märku, et tegelikult on Iraan läbirääkimisteks valmis.

OPECisse kuuluvate riikide naftaministrid on aktiivset lobitööd teinud sisuliselt terve nädal ning see on segadusse ajanud analüütikud, kes ütlesid justkui ühest suust, et seekordne kohtumine on geopoliitiline, ent tulemuses ülemäära kindel olla siiski ei või. Saudid ja organisatsiooni mitte kuuluv Venemaa, kes osaleb naftaleppes, on pikalt promonud tootmismahu tõusu. Samas Iraan, Iraak ja Venezuela on pidanud võimsat sõnasõda, et tootmismaht samale tasemele jääks.

Üldjuhul on siiski kogu nädala vältel oldud seisukohal, et OPEC mingi leppega kohtumiselt naaseb. Samas ei saa täielikult välistada ka seda, et konsensusele ei jõuta. Just nii vihjas Iraani naftaminister neljapäeva hilisõhtul, kui tunnistas, et ilmselt lahkuvad organisatsiooni liikmed kohtumiselt eriarvamustega.