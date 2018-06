Hansson: kaubandustüli on lähiaja suurim risk

Ainult tellijale

Kaitsetollide ümber keerlev retoorika on suurim risk majanduskasvule, ütles Eesti Panga president Ardo Hansson intervjuus kanalile CNBC.

"See retoorika on murettekitav ning suurim lähituleviku risk. Me peame silmas pidama ka energiahindade riski, kuid kaubandusalased väljaastumised, need ei ole hea märk," ütles Hansson Reutersi vahendusel.

Küsimusele, kas kaubandustüli loob ohu arenenud majandusega riikide majanduskasvule, vastas Hansson: „Kui see hakkab mõjutama majanduskindlust, eriti investeerimiskindlust, kui inimesed võtavad sammu tagasi ja lükkavad otsused edasi, et näha, kuidas situatsioon lõpeb, siis kindlasti.“

Areneva majandusega riikides on Hanssoni hinnangul mõjud piiratud üksikute riikidega, mis on osutunud kaubandusriskide suhteks nõrgemaks ja tervikuna võivad arenenud majandused võita praegusest kasvust arenenud riikides.