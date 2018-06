EVR Cargo vahetab nime

Riigi raudteetranspordifirma EVR Cargo on otsustanud muuta oma nime rahvusvahelisemaks ja suupärasemaks, alates tänasest on ettevõtte nimi Operail.

„Kaubavedu oli EVR Cargo identiteedi oluline osa, kuid ei ole ammu meie ainus ärivaldkond. Operail arendab jõuliselt edasi oma kolme suurt raudteepõhist suunda: kaubavedu, vagunite renti ning veeremi ehitust ja hooldust. Oleme kujunemas rahvusvaheliselt hinnatud logistika- ja transpordiettevõtteks ning otsime uusi kasvukohti,“ ütles aktsiaseltsi Operail juhatuse esimees Raul Toomsalu teate vahendusel.

„Operail on esimest korda üle mitme aasta kasumikursil ning alates eelmise aasta novembrist jooksvas kasumis. Operaili eesmärk on olla eelistatuim partner nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne suunal. See tähendab, et ettevõttel seisab ees senise 1520 mm rööpmelaiuse kõrval areneda teenusepakkujaks ka Euroopas kasutataval 1435 mm rööpmelaiusel,“ ütles Operaili nõukogu esimees Kuldar Leis.

EVR Cargo on alates 2012. aastast tegutsenud eraldisesisva ettevõttena pärast eraldumist Eesti Raudteest. Riigiettevõttes Operail töötab 670 inimest.