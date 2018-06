Kuula otse: Janek Mäggi annab aru

Täna kell 13 räägib saates "Minister külas" riigihalduse minister Janek Mäggi, kuidas teda püütakse meediaveergudel teha skandaalsemaks, kui ta tegelikult on.

"Ma olen tegelikult igav inimene," ütles Mäggi, kelle sõnul on teda üllatanud, kui palju on tema tegemise ametisse astumisest saati kommenteeritud ja kritiseeritud. "Samas pole mind kritiseeritud sisuliselt, vaid mind on kritiseeritud näiteks selle eest, et ma kasutasin vilkuritega alarmsõidukit. Ma ei teinud seda üldse," rääkis Mäggi, kes selgitas, et vilkureid kasutas tema autojuht ilma tema teadmata.

"Samuti on mind kritiseeritud selle eest, et sõitsin helikopteriga samal ajal, kui teised Ruhnu laeval oksendasid. Ka see pole absoluutselt tõsi," ütles ta. "Mitte mingisugust minupoolset soovi selleks ei olnud," lisas ta.

Saates tuleb juttu ka tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamisest, poliitikas olemise senistest õppetundidest ja riigireformi käekäigust. Saadet juhib Eliisa Matsalu.

Saade algab kell 13 ja seda saab kuulata siit.