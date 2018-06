Taxify ootab endiselt Londonis tegevusluba

Ainult tellijale

Kaspar Allik 27. juuni 2018, 14:10

„Me liigume õiges suunas, need asjad võtavad lihtsalt aega,“ ütles Rich Pleeth, Taxify esindaja Londonis.

Taxify Londoni esindaja Rich Pleethi sõnul ei mõjuta Uberi värske otsus Taxify tegevusloa saamist ja juhtumid on erinevad nii sisuliselt kui ka protseduuriliselt: erinevalt Uberist pole Taxifyl Londonis kunagi litsentsi olnud.

Pleeth ja ka Taxify kommunikatsioonijuht Marek Unt olid seda meelt, et Uberi kohta tehtud otsus on Taxifyle hea uudis, sest annab indikatsiooni, et Taxify suund on õige. "Uberi otsuse valguses on hea näha, et Londoni transpordiameti ootused vastavad sellele, millele Taxify keskendub: turvalisus, vastutustundlikkus," ütles Unt.

Pleeth ütles, et Taxify teeb praegu tugevalt koostööd Londoni transpordiametiga, kellele proovitakse tõestada, et Taxify on „parim operaator maailmas, kellega koostööd teha". Unt kinnitas, et põhimõttelisi takistusi tegevusloa saamiseks ei ole, küsimus on pigem detailides.

Konkurents Uberiga on Pleethi sõnul igati tervitatav, kuna parandab teenuse kvaliteeti klientide jaoks ning tagab juhtidele paremad tingimused.

