USA majanduse kasv läheneb murdepunktile

Kaks suurt trendi

Nn inverted yield curve on üpris hea indikaator ajalooliselt, jälgime seda isegi. Praegu peegeldab see laiemalt aga kahte suuremat trendi.

Esimesena seda, et keskpank üritab täistuuridel kihutavat USA majandust lühiajaliste intresside tõstmisega jahutada. Ajalukku vaadates ei ole intresside tõstmine ise otsene probleem majanduse nn hilistsüklis, kus investeeringute järele tekib kasvav nõudlus. Muretsemiseks tekib põhjus, kui pärast pikalt kestnud majanduse hilistsüklit ja ettevõtete üleinvesteerimist tootmisvõimususse on vaja nõudlust uuesti stimuleerima hakata.

Portfellides tasub riske vähendada olukorras, mil hakatakse rääkima intressikärbetest majanduse stimuleerimiseks, mitte intresside tõstmistest. Ajalooliselt on tegelikult siis veel tegutsemiseks üksjagu aega, kuna turutsükli lõpus on investorite optimismitase väga kõrge ja sealt alla tulemine võtab enamikul investoritel aega.

Praegu on aga näha, et USA majandus väga palju kõrgemaid intresse tegelikult välja ei kannata kui 3%, kuna süsteemis on palju krediiti ja USA pikaajaline kasvupotentsiaal koos inflatsiooniga on pigem alla 4% ning sedagi on immigratsiooni vähenemine ja tööealise rahvastiku vananemine pikas plaanis alla toomas.

Teine laiem trend on järsult kasvav USA eelarve defitsiit, mis suurendab olulisel määral sealsete riigivõlakirjade pakkumist. Käärid keskpanga intresside ja lühiajaliste riigivõlakirjade intresside vahel on sellest tulenevalt üpris laiaks kärisenud, USA riigivõlakirjades on justkui ülepakkumine ja riigivõla intressid on sellest tulenevalt veidi kõrgemad kui muidu.

USA suur eelarve defitsiit paneb sealse riigivõla taseme järsult kasvama. See on trend, mis ei ole pikas plaanis kuidagi jätkusuutlik. Sel kuul avaldatud Kongressi eelarvebüroo hinnangul viib praeguse valitsuse eelarvepoliitika USA riigivõla järgmise 30 aasta jooksul 98,8 triljoni dollarini, mis on 152% oodatavast SKPst. See on suurusjärk, mida oleme harjunud nägema pigem Kreeka kontekstis. Ning ostjatena nähakse ennekõike sellele võlale just välis-, mitte siseriiklikke investoreid. Samas on juba praegu näha, et USA riigivõla ostjate ring tõmbub pigem koomale. Kindlasti on siia andnud oma panuse Donald Trumpi konfrontatsioonipoliitika, mis koos kasvanud ebastabiilsusega vähendab selgelt välisinvestorite huvi USA riigivõla järele.

Usume, et USA jooksevkonto- ja eelarve defitsiit koos kaheneva huviga USA riigivõla vastu hakkavad tulevikus olulisel määral dollari kurssi survestama. Näeme dollaris olulist pikaajalist langust ees, kuna lisaks kõrgele võlatasemele ja eelarve defitsiidile on USA jaoks ainus võimalus kaubandusbilansi defitsiidi vähendamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks nõrgem valuuta.