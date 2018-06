Valdo Kalm: lepinguga vähendame idariski

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul aitab Tallinna Sadama sõlmitud lepe MPG AgroProduction OÜga avada rohkem lõuna-põhjasuunalist koridori, mis vähendab ühtlasi idariski, kirjutas ERR.

MPG AgroProductionsi omanik on Küprosel registreeritud BITTANCE LIMITED. Valdo Kalm rääkis ERRile, et ettevõtte taga on inimesed, kes on rajanud komplekse ja teinud äri justnimelt õlikultuuride töötlemisel toiduainetetööstuse vallas.

Leping sõlmiti 99 aastaks ning seda põhjendas Tallinna Sadama juht asjaoluga, et nad on landlord-sadam – see tähendab, et kogu maa sadamates kuulub Tallinna Sadamale ning seda võib Eesti seaduste järgi väga pikaks ajaks välja rentida.

"Meie põhiline mudel ongi, et me rendime need maad operaatoritele välja. Ka täna käib see nii ja ka täna on keskmine lepingu pikkus väga pikk, üle 30 aasta. Antud juhul on tegemist päris suure investeeringuga, 200 miljonit, ja väga pikaajalise äriplaaniga. See sobib ühest küljest meie landlord-ärimudeliga, teisest küljest investorite vaatevinklist on tegemist väga suure investeeringuga, sellepärast selline pikkus," selgitas Kalm.

Täna teatas Tallinna Sadam, et sõlmis koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu MPG AgroProductioniga õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse.

MPG AgroProduction investeerib seadmetesse ja infrastruktuuri kokku hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Projekti realiseerimisel luuakse Muuga sadamasse ligi 300 uut töökohta ja kuni 1000 kaasnevat töökohta.