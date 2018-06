Millise doominoefekti võib tekitada kaubandussõda?

Ainult tellijale

Globaalse kaubandussõja risk on kasvamas. See võib USA majanduse viia ka langusesse, mis lõpetaks riigi ajaloo pikkuselt teise majanduskasvu perioodi, kirjutab CNN Money.

Vaatamata sellele, et majandusnäitajad püsivad USAs tugevad, on ettevõtted ja investorid kaubandussuhete pärast mures. Pinged on teravnenud ning kardetakse, et kaubandussõda eskaleerub millekski suuremaks.

„Suure kaubandussõja tõenäosus on praegu madal, aga riskid kasvavad,“ ütles Bank of America Merrill Lynchi USA ökonomist Michelle Meyer. „Globaalne vastasseis viiks USA ja ülejäänud maailma majanduslanguse äärele.“

Doominoefekt

Kuidas doominod kukkuma hakkaks? Esiteks hakkaks ettevõtteid negatiivselt mõjuma tariifidest tulenev kulude kasv. Seejärel tekib ettevõtetel probleeme tooraine ja materjali hankimisega. Lõpuks hakkab firmajuhtide ja majapidamiste kindlustunne langema. Ettevõtted reageerivad kulutuste piiramisega.

USA president Donald Trump on juba praegu Kanadale, Mehhikole ja Euroopa Liidule tariifid kehtestanud. Riigid on vastanud Ühendriikidele omapoolsete vastumeetmetega. Hiinale suunatud esialgsed tariifid hakkavad kehtima 6. juulil ning Trump on ähvardanud, et neid tuleb juurde. USA valitsus kaalub ka autode impordile tariifide kehtestamist ning Hiina investeeringute piiramist Ühendriikides.

Trump on tõestanud, et ta on kaubandussõjas valmis minema küllaltki kaugele. See on hakanud mõjutama ka finantsturgusid. Dow Jonesi indeks kukkus esmaspäeval enam kui 300 punkti. Vahepeal odavnes indeks lausa 8 päeva järjest.

Mahud veel väiksed

Praegu pole mahud veel väga suured. Bank of America hinnangul on imporditariifide alla minevate kaupade maht 100 miljardit dollarit, mis moodustab 4,2 protsenti impordist. „Täielikust kaubandussõjast on veel küllaltki palju puudu,“ kirjutas Meyer. „Tõenäoliselt muutub olukord enne positiivseid arenguid hullemaks.“

Otsesed mahud ja rahaline mõju ei pruugi olla märkimisväärne, aga selline tegevus mõjutab ettevõtete kindlustunnet. Nad võivad ebakindluse tõttu hakata oma investeeringuid vähendama.

Saksamaal on ettevõtete juhtide kindlustunne juba langenud. Sakslaste majandus sõltub väga suuresti just ekspordist. IFO ettevõtluskliima indeks hakkas juunis langema. Eelkõige vähenes kindlustunne ettevõtetes, mis on otseselt kaubandussõjaga seotud.

Mootorrataste tootja Harley-Davidson hoiatas esmaspäeval, et Euroopa Liidu vastumeetmed lähevad nende jaoks iga aasta maksma kuni 100 miljoni dollarit. Ettevõte on otsustanud osa tootmisest USAst välja viia. Seejärel ähvardas Donald Trump ettevõtet maksudega.

Ettevõtted on lati kõrgele seadnud

Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic ütles eelmisel nädalal, et ettevõtted on investeeringute osas seadnud lati väga kõrgele. „Maksukärbetega seotud optimism on minu kontaktide hulgas peaaegu kadunud,“ nentis ta.

Meyer ütles, et tariifide laine kahjustab tarbijate käitumist ning mõjutab ettevõtete tarneahelaid negatiivselt. „See tekitab pudelikaelu ja katkestusi,“ ütles ta.

USA majanduskasv on viimasel ajal kiirenenud ning väljavaade on olnud hea. Suuresti on see tingitud maksukärbetest ning valitsuse kulutuste kasvust.

Investeerimisfirma Horizon Investmentsi peastrateeg Greg Valliere aga rääkis, et majanduslanguse jutud on ülepaisutatud. Mitmed teised nõustuvad.

„Majandussurutise tõenäosus on jätkuvalt väga madal, sest maksukärped ning valitsuse kulutused toimivad tugevate stiimulitena,“ ütlfes JPMorgan Fundsi strateeg David Kelly.

Samas nentis Kelly, et tariifide tõttu tekkinud ebakindlus aeglustab tõenäoliselt majandust ning nullib ära maksukärbetest saadava kasu.

Meyer ütles, et „edasine eskaleerumine“ paneks Bank of America oma USA majanduse väljavaate ümber vaatama.