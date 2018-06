Tarbijad ei tahagi midagi uut ehk 5 müüti ostlemisest

USAs tehtud uuringu kohaselt on paljud praeguse e-kaubanduse revolutsiooni kohta käibele võetud seisukohad tegelikult müüdid, kirjutab turundusportaal bestmarketing.ee.

Selleks, et saada ostukäitumise kohta selgemat ja terviklikumat pilti, uuris USA konsultatsioonifirma Oliver Wyman 1500 USA rõiva- ja jalatsiostjat, küsides neilt kõike alates sellest, mis neid üldse ostma pani ja milline on nende ostuteekond, ning lõpetades sellega, kuidas nad pärast sisseoste ennast tundsid.

Bestmarketing toob ära viis kõige üllatavamat leidu.

Näiteks osutus müüdiks arvamus, et tarbijad tahavad alati midagi uut. Tegelikkuses ostetakse hea meelega sama või sarnast toodet.

Kiirmood on muutunud rõivatootjate moesõnaks, kuid paljud kliendid soovivad lihtsalt asendada kulunud toodet. Moekaupade kategoorias on 83% ostudest korduvostud, spordiriiete puhul on see näitaja isegi 87%.

Brändid peaksid mingis osas oma mõttemalli muutma: edu võib seisneda ka selles, et müüd klientidele seda, mis neile juba meeldib, ilma et peaks uuesti ratast leiutama. Esmatähtis on klient, mitte toode.

