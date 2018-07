Helsingi hotellihinnad lähevad lakke

Ööbimise hind Helsingi hotellides võib USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumise ajal olla kuni 100 euro võrra kõrgem kui tavalises juulis, kirjutas Helsingin Sanomat.

Presidendid kohtuvad Helsingis 16. juulil.

Helsingi linnale kuuluva turundusettevõtte Helsinki Marketing tegevjuhi Laura Aalto hinnangul toob sündmus Helsingisse umbkaudu 2000 inimest, neist suurem osa ajakirjanikud. Nii võib eeldada mujal toimunud tippkohtumiste järgi.

Aalto sõnul saabub suurem osa rahvast Soome ilmselt sündmusele eelneval nädalavahetusel.

Leht võrdles hotellide hindu tippkohtumise ajal kaheks ööks ja nädal varem.

Sokos Hotelsi broneerimissüsteem näitas, et hindades võib olla kuni 200 euro suurune erinevus. Nii näiteks saab Original Sokos Hotel Albertist kahekohalise toa tippkohtumise ajal 444 euroga, nädal varem on selle toa hind sama pikaks ajaks 244 eurot. Ühe öö hind on 15. juulil alates 195 eurost, nädal varem 102 eurot.

„Iga kord, kui saabub nõudluse tippaeg, hinnad tõusevad. Kui ööbimisvõimalusi on piiratult, siis hinnad tõusevad,“ ütles Sokotel oy tegevjuht Jarkko Härmälä.