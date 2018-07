Ragn-Sellsi prügikütuse tehases käib järelkustutamine

Tallinnas reedel süttinud Ragn-Sellsi prügikütuse tootmishoone põlengule on pandud piir ning päästjad tegelevad järelkustutamistöödega, teatas päästeamet ööl vastu pühapäeva.

Laupäeva keskpäeval ütles päästeameti vanem operatiivkorrapidaja Tiit Käit, et tulele on põhimõtteliselt piir pandud, tuli on sees veel biofiltris, kus põleb hakkepuit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna ütles, et tootmist on taolise õnnetuse puhul keeruline taastada. "Kahjude hindamisega saame siis tegelema hakata, kui päästeamet lubab meil hoonesse siseneda, aga praegu juba välisel vaatlusel on selge, et kahjud on ulatuslikud," rääkis Vääna.

Poolteist kuud tagasi toimus samas kohas samuti põleng.

