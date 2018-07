Keskerakonna pensionilubadus läheks kalliks maksma

Keskerakond taotleb erakorralist pensionitõusu, mille toel kasvaks 2020. aastal keskmine vanaduspension 100 euro võrra.

"Erakorraline pensionitõus on vajalik, et parandada eakate igakuist toimetulekut ja heaolu,“ ütles Keskerakonna valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles jaanuaris ERRile Keskerakonna erakorralise pensionitõusu plaani kohta, et see on ebareaalne, sest selle kinni maksmiseks oleks vaja iga inimese taskust 60 eurot kuus. "Tegemist on toreda, aga väga kalli valimislubadusega. Hinnanguliselt maksab see kuskil 500 miljonit eurot. Iga töötav inimene peaks iga kuu vähemalt kuskil 60 eurot rohkem makse maksme pensionide maksmiseks. Selline mõju tal meie maksukoormusele oleks," lisas ta.