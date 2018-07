Nordica jõudis kasumisse

Äripäev 02. juuli 2018, 12:15

Eesti lennufirma Nordica teatas, et lõpetas eelmisel aasta ligi 0,9 miljoni euro suuruse kasumiga.

Kuigi eelmiseks aastaks prognoositi umbes 6 miljoni euro suurust kahjumit, suudeti teenida ligi 0,9 miljonit eurot kasumit. Sellisele heale tulemusele pani aluse 68protsendiline reisijate arvu kasv, seisab ettevõtte saadetud pressiteates.

Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees Jaan Tamm ütles, et eelmist aastat iseloomustavad planeeritust hoogsam kasv ja oluliselt paranenud majandustulemused. Tamm avaldas tänu kõigile, kes on Noridicaga lennanud. "Uue lennufirma ülesehitamine ei ole olnud lihtne ja oma inimeste toetus on siin kriitilise tähtsusega,“ lisas Tamm.

Eesti lennufirma alustas 2017. aastat 6 lennukiga. 12 kuu jooksul lisandus ettevõtte lennukiparki 10 lennukit. Aasta jooksul avati Tallinnast uued lennuliinid Peterburi, Hamburgi ja Göteborgi ning Nordica lennusihtkohtade arv suurenes 15-lt 18-le. Nordica teatas, et on kasvanud Eesti läbi aegade suurimaks lennuettevõtteks, mis annab tööd ligi 450-le lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.