Telia Eesti uus juht tuleb Brasiiliast

Äripäev 04. juuli 2018, 10:25

Telia Eestit hakkab juuli keskpaigast juhtima Robert Pajos, praegune juhatuse esimees Dan Strömberg suundub Telia Leedu juhiks, teatas ettevõte.

Pajos kolib Eestisse Brasiiliast, kus on praeguseks seitse aastat juhtinud Ericssoni grupi piirkondlikke üksusi. Ta on isa poolt eesti juurtega. Pajosel on IT-magistrikraad, ta on lõpetanud Stockholmi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi ning on elanud ja töötanud lisaks Brasiiliale veel USAs ja Venemaal.

Pajosele koha loovutav Strömberg asub juhtima Telia Leedu üksust.