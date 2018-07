Leedust sai OECD liige

Eile sai Leedust Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD liige, teatas Leedu presidendi administratsioon.

OECD liikmeks saamise läbirääkimised algasid Leedul kolm aastat tagasi ning jõudsid lõpule selle aasta aprillis. Hiljutises OECD majandusülevaates rõhutatakse, et vaatamata sellele, et viimased kümme aastat on Leedu majanduskasv olnud kõrgem kui paljudel sellesse ühendusse kuuluvatel riikidel, on riigis siiski sotsiaalset tõrjutust ning vaja on rohkem tegeleda elanikkonna vananemise probleemiga ning piirata emigratsiooni.

Leedu president Dalia Grybauskaite andis eile Vilniuses visiidil olnud OECD peasekretärile Jose Angel Gurriale üle riikliku autasu selle eest, et viimane toetas Leedut majandusorganisatsiooniga ühinemisel, vahendas presidendi kantselei.

OECD ehk Organization for Economic Co-operation and Development ehk Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon, mis tegeleb peamiselt majanduspoliitikaga. See asutati 1961. aastal ning peakontor on Pariisis. Peasekretär on 2006. aastast Jose Angel Gurria.

Praegu on ühenduses 36 liikmesriiki. Eesti kutsuti OECD liikmeks juunis 2010 ja sai liikmeks 9. detsembril 2010. Läti sai OECD liikmeks 2016 juulis.