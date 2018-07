Farmi piimatooted jõuavad Rootsi poeletile

Augustist jõuavad Farmi piimatooted müügile Rootsi ICA toidukauplustesse, mille turuosa on Rootsis ca 40%, teatas Farmi.

Rootsi on Soome kõrval teine Skandinaavia riik, kus Farmi piimatooted on supermarketi püsivalikus. Farmi Piimatööstuse ekspordi osakaal kogutoodangust on viimase viie aasta jooksul kasvanud 8%-lt 14%ni.

Farmi ekspordijuht Annika Kõiv ütles pressiteate vahendusel, et uusi ekspordiriike peaks tänavu veelgi lisanduma - kampaaniamüüke on tehtud Portugali, Saksamaale ja Horvaatiasse.

Jõhvis tegutsev Farmi Piimatööstus annab tööd ligikaudu 200 inimesele. Farmi kuulub Eesti kapitalil põhinevasse toiduainete tootmise ja müügiga tegelevasse kontserni Maag Grupp, kuhu kuuluvad ka Tere Piimatööstus ja Rannarootsi Lihatööstus.