Kes on tüüpiline kindlustuskelm?

Üldiselt panevad Eestis kindlustuspettusi toime eraisikud, ehkki süsteemsed kelmid kasutavad ka varifirmasid. Klassikaline ettevõte enamasti petta ei ürita.

Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu selgitas, et kindlustuskelmused saab jagada ajendi järgi kaheks: juhukelmused ning süsteemsed kelmused. Juhukelm on reeglina eraisik, kes ei ole seda ette kavatsenud, vaid kasutab lihtsalt enda silmis soodsat võimalust.

"Näiteks kirjutab ta reisikindlustuses pagasikahju summa suuremaks, kui see tegelikult oli või midagi muud taolist," kirjeldas Piirsalu võimalikku juhukelmi. Tavaliselt on juhukelmidega seotud kahjunõuded tema sõnul väikesed ja mõnikord piirdub ka nende menetlemine tõsisemat sorti vestlusega kindlustusuurija juures – aga on juhtumeid, mille korral esitatakse avaldus politseisse. "Siin on ka kindlustusandjate vahel praktikate erinevusi, mõni kindlustusandja saadab avalduse politseisse igal juhul," märkis kindlustusseltside liidu juhatuse liige.

Süsteemseid kelmusi panevad enamasti toime professionaalsed kelmid, kes tihti on seotud ka organiseeritud kuritegevusega, ning kindlustuskelmuste korraldamine on üks osa nende põhitegevusest muude kelmuste kõrval. "Süsteemsete kelmuste puhul kasutatakse sagedasti varifirmasid. Süsteemsete kelmuste puhul järgneb kindlasti avaldus politseisse ja tõsisemat laadi menetlus," rääkis Piirsalu.