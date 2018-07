Uus vari Trumpi-Putini kohtumisel

Ainult tellijale

Äripäev 14. juuli 2018, 17:25

Ajal, mil Helsingis keeratakse kinni kanalisatsioonikaevude kaasi ja tühjendatakse tänavaid, on Trumpi ja Putini kohtumisele langenud uus vari ja demokraadid nõuavad tippkohtumise ärajätmist, kirjutab Helsingin Sanomat.

USA president Donald Trump on teatanud, et võtab kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga jutuks Venemaa sekkumise teiste riikide asjadesse.

Demokraatide juhtivad poliitikud nõudsid seepeale kohe Helsingi kohtumise ärajätmist. „Selle justiitsministeeriumi tõsise süüdistuse valguses tuleks kohtumine Vladimir Putiniga kohe tühistada,“ ütles demokraatide senaator Jack Reed.

Senati juhtiv demokraat Chuck Schumer teatas, et „süüdistused on uus tõestus sellele, mida kõik peale presidendi tunduvad mõistvat: president Putin on vaenlane, kes on sekkunud valimistesse, et aidata Trump võimule“.

Trumpi nõudmised ei sega

Trump, kes on korduvalt kogu uurimist nõiajahiks nimetanud, on ootuspäraselt nõudmisi ignoreerinud. Küll lubas ta Helsingi kohtumisel Putinilt otse küsida sekkumise kohta teiste riikide asjadesse. Lisades sellel kohe, et „ei usu, et saate vastuseks midagi sellist nagu „Oi ei, tegin seda, nüüd tabasite mu““.

Laupäeval küsis ta juba Twitteris, miks Obama valitsus ei reageerinud venelaste tegevusele, kuigi valimisvõitlusesse sekkumine toimus tema valitsemisajal.

Süüdistused on tõsised

29-leheküljelises süüdistuses kirjeldatakse tervet valikut Venemaa operatsioone, mille eesmärk on külvata segadust valimistesse ja sillutada Trumpile teed võidule. Süüdistatud on uurimise andmetel Venemaa luure agendid.

Süüdistuse järgi tungisid agendid demokraatide e-postikontodele, pesid raha ja üritasid sisse murda osariikide valimiskomisjonidesse, kirjutab New York Times. Süüdistajate teatel on selge, et Venemaa luure on üritanud saboteerida Trumpi vastaskandidaat Hillary Clintoni kampaaniat.

Osana uurimisest selgitab eriasjade uurija Robert Mueller ka seda, kas Trump või tema kampaaniameeskondtegid või proovisid teha venelastega koostööd vastaskandidaadi kahjuks.

Demokraatide nõudmistest hoolimata on selge, et Trump ei kavatse kohtumist Putiniga ära jätta.

Venemaa valitsus on algusest peale võtnud seisukoha, et mingeid tõendeid Venemaa sekkumisest USA valimistesse pole olemas. Venemaa välisministeeriumi teatel on süüdistuste ainuke eesmärk kahjustada presidentide esmaspäevast kohtumist.