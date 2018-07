Raadiohommikus: Milline on Putini-Trumpi kohtumise mõju

Äripäev 16. juuli 2018, 15:13

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime spetsialistidega, millised on Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema USA kolleegi Donald Trumpi kohtumise tulemused ning kuidas mõjutab see finantsturge.

Hommikuprogrammi juhivad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saate esimeses pooles räägib LHV portfellihaldur Romet Enok, miks Eestis on hea investeerida. Saate teises pooles liituvad temaga SEB Marketsi juht Kristofer Vähi ja Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni, kes räägivad suurtest maailma inversteerimistrendidest ja sellest, miks kaubandussõja ajal on just Euroopa aktsiad hea valik. Saade on salvestatud tänavusel investeerimisfestivalil ning arutelu juhib Mait Kraun.

13.00–14.00 "Luubi all". Uuriva toimetuse saates on seekord külas Eesti Päevalehe endine uudistejuht, praegune Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa. Veel hiljuti Ameerika Ühendriikides õppinud Roonemaa räägib sealsest kogemusest ja Eesti uurivast ajakirjandusest. Saatejuht on Marge Väikenurm.

15.00–16.00 "Eramaja ehitus"*. Saates tutvustab Puhastid OÜ tootejuht Marek Reinolt erinevaid lahendusi ja võimalusi reo- ja sadevee kogumiseks ja puhastamiseks. Mida pidada silmas linnalistes asulates ühisveevärgiga liitumisel ning millised on näpunäited autonoomseks reovee käitlemiseks krundil. Toome välja, mis eristab septikut ja biopuhastit ning millal tuleks kasutada reovee kogumiseks tavalisi mahuteid. Saatejuht on Lauri Leet.

* – kordussaade