Danske patud ei ole kustutatud

Äripäev 18. juuli 2018, 17:46

Kuigi Danske Bank teatas täna, et loobub rahapesu teel teenitud kasumist, võib Taani finantsasutust siiski ähvardada juriidilised tagajärjed, ütles Taani majandusminister Rasmus Jarlov.

"Patt ei kustu sellepärast, et nüüd nad tunnistavad, et nad ei saa raha endale jätta," ütles Jarlov täna antud intervjuus Reutersile. "Misiganes seaduslikud võimalused võivad Taani ametiasutustel tekkida, neid üritatakse ka ellu viia."

Danske Bank teatas täna, et annab kasumi ära juhul, kui saab kindlaks, kui laiaulatuslik rahapesu oli.

Pank on käivitanud rahapesu tarbeks kaks uurimist, mille esimesi tulemusi on oodata septembris. Pank teatas täna, et uurimise käigus analüüsitakse üheksat miljonit e-kirja ning miljoneid tehinguid. Meedia on kirjutanud, et Danske Eestist käis läbi oluliselt suurem summa kahtlast raha kui esialgu arvatud. Nimetatud summa on kerkinud juba 7,1 miljardi euroni.