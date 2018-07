Ainult tellijale

20. juuli 2018

Danske Banki sellenädalane otsus anda ära Eestis rahapesuga teenitud kasum ja palgata asjaolusid uurima Deutsche Banki rahapesuvastase üksuse juht on samm õiges suunas. Kuid nüüd oleks vaja ka Tallinnal ärgata, leiab ÄP juhtkirjas.

Hea meel on näha, et Taani majandusminister Rasmus Jarlov on vägagi resoluutseks muutunud ning suunab valitsust alustama Danske Banki rahapesu uut uurimist.

Kuid jutt käib Taani, mitte Eesti valitsusest. Ehkki rahapesuga teenis tulu Taani pank, aga mainekahju kandis Eesti, on Eesti järelevalvajad ja poliitikud üllatavalt passiivsed. Kopenhaageni tegevuse kõrval tundub Tallinna tegevusetus eriti mannetu ja mõistatuslik.

Selline blamaaž, nagu on Eesti muutmine juhtivaks diktaatorite rahapesijaks, ei saa lõppeda lihtsalt tõdemusega, et juhtus. Tsiteerides Taani majandusministrit: “Patt pole kustutatud, mis siis et nad on mõistnud, et ei saa raha endale jätta.”