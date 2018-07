Raadiohommikus: Ossinovski kaitsekõne ja kuidas eestlased valesti investeerivad

Äripäev 19. juuli 2018, 16:20

Stuudios on Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kahe nädala jooksul sattunud kahe teemaga terava kriitika alla – Liisa Oviir tahab rakendada sunddividendide maksmise ja Riina Sikkut tööõnnetuskindlustuse. Mida kostab selle peale erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, kes senimaani on hoidnud aruteludes pigem tagaplaanile?

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Kuum tool“. Viimased kaks nädalat on toonud uudiseid Brexiti rindelt – kõige olulisemana avaldas Briti valitsus möödunud nädalal pikema versiooni visioonist, kuidas lahkumine peaks välja nägema. Pakutud plaani vastu oponeerides lahkusid valitsusest senine Brexiti minister David Davis ning välisminister Boris Johnson. Nende sündmuste lahkamiseks on stuudios külas Eesti valitsuse Brexiti-koordinaator Matti Maasikas. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 „Kinnisvaratund“. Millised on viimase aja suundumused lao- ja tootmispindade turul, kuidas on muutunud ladude üür ja millised on kuumad arenduspiirkonnad – sellest rääkisid saates Uus Maa Property Advisors konsultant Kristen Tamm, Favorte OÜ projektijuht Karl Kaeval ja Pindi Kinnisvara hindamise ärisuuna juht Andres Teder. Saatejuht Aivar Hundimägi.

15.00-16.00 „Ettevõtlusraadio“. Saates tuleb juttu Eesti suuremast krüptoraha kaasamisest ICOga. Kui eelnevas saates sai räägitud krüptoraha kaevandamisest, siis seekord räägitakse, mida selle krüptorahaga korda saadetakse. Mida kujutavad endast targad lepingud ja kuidas teha ICOt, räägib meile Agrello asutaja Hando Rand. Saatejuhid Mart Opmann ja Swen Uusjärv.