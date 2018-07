Tiina Kangro: milleks töötukassale rohkem „kliente“?

Riigikogu liige Tiina Kangro leiab, et haigekassa ja töötukassa plaan 865 000 euro eest nime vahetada, peab saama riigikogus tagasi lükatud.

Nimelt soovivad haigekassa ja töötukassa tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks, kirjutas eile ERRi uudisteportaal.

Tiina Kangro nendib oma Facebooki postituses, et tegu haigekassa ja töötukassa iseenda upitamisega. „Ametnikud on Eestis ikka täielikult unustanud, milleks nad olemas on. Süüdimatu valmisolekuga seda miljonit lennutada ei saa nad paraku aru ka sellest, et see raha ei ole üldse nende oma, vaid seda raha maksavad haigekassasse ja töötukassasse töötajad, et tagada solidaarse tervisekindlustuse ja töötuskaitse süsteemi toimimine,“ kirjutab Kangro.

„Kui on soov kulutada miljon sellest rahast nimemängudele ja siltide ümbertegemisele, siis tuleb kõigepealt küsida inimestelt, kas nad on nõus selle eest miljoni maksma,“ jätkab Kangro ja lisab, et äkki tahaksid inimesed, et selle rahaga ostetaks vähihaigetele ravimeid.

„Lugedes kahe kassajuhi selgitusi, tekkis hulk muidki küsimusi,“ kirjutab Kango. „Esiteks, et miks üldse on vaja, et kassadel tekiks üha uusi kliente juurde (töötukassa juht toob just selle argumendi, et uue nimega saaksid nad rohkem kliente) - kas me tõesti oleme jõudnud sinnamaani, et peame töötukassa hea töö mõõdupuuks üha suuremat klientide arvu... See tähendab siis, et enam ei kehti normaalsus, et suurem osa inimesi peaksid ise oma eluga hakkama saama? Teiseks, kas me siis nüüd jätkamegi töövõimereformi eeskujul kodumaist värdsõnaloomet: haigeid hakkame nimetama "puuduva tervisega" või "osalise tervisega" inimesteks, järgmiseks nimetame haiglad ümber tervelateks ja sotsiaalosakonnad hakkamasaamise osakondadeks? Kui palju miljoneid selle peale siis veel kulub?“ küsib Kangro ja loodab, et leidub piisav hulk inimesi, kes riigikogus sellele eelnõule punast kaarti näitavad.