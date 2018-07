Kahe ameti nimevahetus viib riigikassast üle 800 000 euro

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Sotsiaalministeeriumi seletuskiri ütleb, et haigekassa viimase paari aasta tegevus on suuremas ulatuses suunatud personaalsema ja inimlikuma suhtluse poole, eesmärgiga „aidata iga inimest igas tervisega seotud küsimuses“.

Sügisel koguneb haigekassa nõukogu ja sealt ootab haigekassa juht Rain Laane otsust muuta Eesti Haigekassa nimi Eesti Tervisekassaks. Laane sõnul soovivad nad panustada rohkem terviseedendusse, mitte ainult haiguste ravisse.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel on öelnud, et nimi "töötukassa" võib osa kliente neist eemale peletada.

ERR lisab, et ühtegi mõõdikut, mille järgi hiljem kontrollida, kas ja kui palju nimevahetus töötukassale kliente juurde toob, sotsiaalministeeriumi eelnõu ei paku. Sama lugu on haigekassaga, mille kohta öeldakse eelnõu seletuskirjas, et muudatuste mõju võib pidada marginaalseks, kuna inimeste käitumises muutusi ei toimu.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.