Rasmus Rask: "Mis s*tasti, see uuesti"

Priit Mikelsaare ja Rasmus Raski ökojäätist tootva La Muu käsi on viimastel aastatel käinud kehvapoolselt.

Tunamulluse aasta kohta ütles Rask: "Aasta lõpetasime mažoorsetel nootidel – töötasime välja pikaajalise kasvustrateegia ning alustasime ettevalmistusi eksporditurgudele laienemiseks."

Eelmist aastat on majandusaasta aruandes kirjeldatud juba omajagu krõbedamalt. "Kui 2016. aastal oli ärikasum üle 50 000 euro, siis 2017 aasta lõpetasime üle 60 000 eurose ärikahjumiga. S*tt lugu. Ainus lootus on see, et ehk suudame selle väetise pealt järgmisel aastal rammusa viljapuu sirguma panna. Eks elu näitab!" kirjutas Rask.

Probleeme oli mitmeid, kõigepealt ei andnud loodetud tulemusi eksport Saksamaale, vaid jättis maha hoopis üle 30 000 eurose otsese kulu.