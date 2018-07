Taani minister eiras Äripäeva küsimusi Eesti kohta

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tavaliselt Danske rahapesuskandaali teravalt kritiseeriv Taani ettevõtlusminister Rasmus Jarlov vältis intervjuus paljudele küsimustele vastamist. Näiteks ei öelnud ta, kas osa Danske lubatud kasumist võiks eestlastele anda.

Äripäev üritas Jarloviga ühendust saada alates juuni lõpust. Enne jaanipäeva ettevõtlus-, tööstus- ja rahandusministri toolile istunud Jarlov paistis kohe silma jõuliste sõnavõttudega. Esmalt teatas ta Twitteris, et rahapesu Danske Eesti filiaalis on piinlik ja skandaalne. “Ma veel ei tea, millised vahendid mul ministrina on, aga kätt ei pane ma ette millelegi,” lubas Jarlov. Peagi alustastati Taanis uut uurimist ja hiljuti teatas Danske Bank, et loobub pestud summadelt tulnud kasumist.

Kes peaks Danske rahapesujuhtumi pärast piinlikkust tundma?

Ei kommenteeri.

Kuidas on üldse võimalik, et tuntud pank aastaid rahapesuga tegeleda saab?

Kuidas väidetav rahapesu aastaid võimalik oli, pole veel selge, sest me ei tea kõiki asjaolusid. Praeguseks on Taani finantsinspektsioon ja Danske Bank järeldanud, et Eesti filiaalis olid rahapesu tõkestamise kontrollis tõsised nõrkused ja vead.

Danske Banki juhtkond on pikalt viidanud, et põhimõtteliselt on justkui eestlased ainuvastutavad. Kuidas sellesse suhtute?

Ei kommenteeri.

Kes peaks Eestis vastutuse võtma?

Ei kommenteeri. Selle peavad Eesti võimud välja selgitama.

Kas Danske Banki tippjuhid tegelikult leiavad teie hinnangul, et on eksinud?

Ei kommenteeri.

Kas Eesti ja Taani finantsinspektsioon ja uurijad on teinud kõik võimaliku? Nii aastaid varem kui ka praegu.

Nii palju kui ma tean, siis neid ei tasu süüdistada. Aga Taanis otsitakse ikka veel võimalusi, kuidas Danske Banki vastutusele võtta. See töö ei ole kaugeltki lõppenud. Ma olen veendunud, et antakse endast parim, et juhtumi kõiki aspekte paljastada.

Eesti filiaalist ja Danske Bankist on sel aastal lahkunud mitu inimest. Kas ja kes veel peaks vastutuse võtma?

Minu asi ei ole anda isikutele ja organisatsioonidele hinnanguid. Eesti ja Taani võimude ülesanne on välja selgitada, kes vastutavad väidetavate eksimuste eest ja esitada neile siis võimalusel süüdistus. Seejärel on õigussüsteemi asi neid karistada vastavalt seadusele, mis kehtis sel ajal, kui seda rikuti.

Danske Banki juht Thomas Borgen on öelnud, et ei näe põhjust oma kohast loobuda. Olete sama meelt?

Ei kommenteeri. Seda peab otsustama Danske Banki juhtkond.

Miks otsustas Danske Bank teie arvates Eesti filiaalis teenitud kasumist loobuda? Kui suur roll oli avalikkuse survel?

Suhtun Danske Banki teatesse kui kinnitusse, et nad ei saa enda käes hoida raha, mis on teenitud rahapesult. See lihtsalt ei oleks õige. Vähemalt arvan ise nii ning mul on hea meel, et Danske Bank samamoodi suhtub.

Kui Danske Bank loobubki kasumist, siis kellele raha läheb ning milleks seda kasutatakse?

Ei kommenteeri.

Kas eestlased peaksid osa rahast endale saama, arvestades mainekahju ja seda, et kasum teeniti Eestis?

Ei kommenteeri.

Eesti võimud, poliitikud ja pankurid on hoidnud Danske küsimuses madalat profiili. Taanis on vastupidi. Miks nii on?

Ei kommenteeri.

Millist informatsiooni olete Eesti kolleegiga jaganud?

Ei kommenteeri. Ministrite tasemel ei ole informatsiooni jagatud.

Kuidas on Danske rahapesujuhtum mõjutanud Eesti mainet näiteks investeerimiskeskkonnana?

Ei kommenteeri.

Kui saite juunis ministriks, siis ütlesite mõni päev hiljem, et Eestis käinud rahapesu on häbiväärne ja skandaalne. Miks see teema teile tähtis on? Paistab, et see on teile olulisemgi kui teie eelkäijale Brian Mikkelsenile.

Sest tegemist on väga tõsise juthumiga. Kui rahapesu on sellises ulatuses käinud, paneb see kaalule pangandussektori usaldusväärsuse nii Taanis kui ka mujal. Kõigile on parem, ja mitte ainult pangandussektorile, jõuda asja tuuma ja võimalusel süüdistuse esitamiseni.