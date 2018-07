Oma ülemust soovitaks teistele vaid käputäis inimesi

Ainult tellijale

Vaid 12% töötajatest soovitaks tuttavatele oma ülemuse juures töötamist, selgub Brandemi ja Palgainfo Agentuuri uuringust. „On teada-tuntud tõde, et liitutakse organisatsiooniga, kuid lahkutakse juhi juurest,“ ütles ettevõtte Brandem partner ja tegevjuht Marie Evart.

Kuna tööturg on üha rohkem töötaja poole kaldu, usub Evart, et tööandja turunduse teema on praegu ka väga paljude personalitöötajate laual. Näiteks tuli tema sõnul ühes Brandemi ja Palgainfo Agentuuri uuringust välja, et vaid 13% tööealisest elanikkonnast otsib ise aktiivselt tööd. „Ülejäänud on nii-öelda passiivsed kandidaadid, kes praegu kuskil töötavad ja on oma tööga rahul. Selleks, et neid püüda, peavad tööandjad rohkem vaeva nägema,“ rääkis Evart.

Aasta lõpus nelja-aastaseks saava värbamis- ja tööandjate turundamise ettevõtte Brandem partneri ja tegevjuhi Marie Evarti sõnul on ettevõte lõpuks nii-öelda kasvuperioodist välja saanud. „Alguses pidime ikka päris palju tutvustama, mis see tööandja turundamine üldse on,“ rääkis Evart reedel Äripäeva hommikuprogrammis. „Nüüdseks oleme jõudnud tööandja turundamise eestvedajaks,“ ütles ta, ent lisas, et tegu on ka ainsa ettevõttega, kes kõiki tööandja turundamisega seonduvaid aspekte üldse katab. „Loomulikult tervitaksime konkurentsi,“ märkis Evart.

Brandem teeb koos Palgainfo Agentuuriga regulaarselt tööturu uuringuid. Näiteks näitas viimane uuring, millised on enimlevinud soodustused, mida tööandjad oma alluvatele pakuvad ja millised on töötajate enda eelistused. „Kahjuks on näha, et käärid tööandja pakutava ja töötaja oodatava vahel on päris suured,“ ütles Evart.

Enimlevinud pakutavate soodustuste alla kuuluvad tasuta kohv, tee ja joogivesi ning toetused isiklike sündmuste puhul. Evarti sõnul soovivad töötajad aga rohkem näiteks erialaseid arenguvõimalusi ja täiendkoolitusi ning haiguspäevadel keskmise palga säilitamist. „Erinevused on suhteliselt suured, mistõttu soovitame tööandjatel sellele tähelepanu pöörata. Motivatsioonipakett ei täida oma eesmärke, kui ta ei vasta töötaja ootustele,“ selgitas ta.

Oluline on Evarti sõnul ka see, kuidas töötajatele üldse pakutavatest soodustustest räägitakse. Näiteks selgus, et vaid 30% töötajatest oli tööandja pakutavatest soodustustest täielikult teadlik.

Evart märkis, et tema jaoks on väga kõnekas ka fakt, et ühest Brandemi ja Palgainfo Agentuuri uuringust tuli välja, et vaid 12% inimesi soovitaks tuttavatele ja sõpradele oma praeguse ülemuse alluvuses töötamist.

„Põhimõtteliselt oleme iga uuringuga jõudnud järeldusele, et juhtide roll töötajate hoidmises ja ettevõtte mainekujunduses on äärmiselt oluline,“ ütles ta. „On teada-tuntud tõde, et liitutakse organisatsiooniga, kuid lahkutakse juhi juurest,“ ütles ta. Nimelt on uuringust selgunud, et 69% Eesti töötajatest oleks valmis töökohta vahetama, kui saaks olla kindel, et uues töökohas on juhtimiskultuur parem.