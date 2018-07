Prokuratuur võttis vedu: Danske asjas algas menetlus

Ainult tellijale

Riigiprokuratuur algatas täna hommikul Venemaa endise investori Bill Browderi avalduse põhjal kriminaalmenetluse.

Browder nõudis läinud nädalal, et Eesti alustaks Danske pangas käinud rahapesu uurimist, ja käis välja panga juhtide ja töötajate nimed, kes peaksid prokuratuuris huvi äratama. Ta tõmbas niidid suure rahapesuskeemi paljastanud Sergei Magnitski juhtumi ja Putini sõbra, Panama paberitest tuttava tšellisti Sergei Rolduginini.

Browder on ka varem avaldusi prokuratuurile esitanud, kuid seni on menetlused lõpetatud. “Kuriteotunnused olid hästi kirjeldatud,” põhjendas peaprokurör Lavly Perling praegust otsust ja eitas, et üks põhjus on avalikkuse surve. "Prokuratuur alustab menetlusi seaduse alusel. Olgu avalikkuse surve nii suur kui tahes, ei saaks me lubada, et alustame menetlust, kui ei näe kuriteotunnuseid."

Võib lõppeda ummikus