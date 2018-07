Sillaehitamine tõi Vene oligarhidele uued sanktsioonid

Äripäev 31. juuli 2018, 15:12

Euroopa Liit kehtestas uued sanktsioonid kuuele Venemaa firmale, kes olid seotud Venemaa ja Krimmi vahelise silla ehitamisega, mis Euroopa Liidu hinnangul on illegaalne.

Kuuest ettevõttest kolm – PJSC Mostotrest, SGM ja Strojgazmontazh Most – kuuluvad miljardär Arkadi Rotenbergile, kes on Reutersi andmetel Vladimir Putini endine judopartner. Lisaks neile kehtestati sanktsioonid ettevõtetele CJSC VAD, GPSM ja Zalivi laevatehasele.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin tervitas Euroopa Liidu sammu ja lisas, et see on oluline hoiatus ka Euroopa ettevõtetele. Venemaa välisministeeriumi esindaja nimetas sanktsioone aga Krimmi inimeste vastaseks sammuks.