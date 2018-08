Meybaum: Eesti maksusüsteem on ettevõtjale suur koorem

Eesti sotsiaalmaks on ettevõtjatele ikka suur koorem, leiab ettevõtja ja riskikapitalist Hardi Meybaum, kes on USA investeerimisfondi Matrix partner.

Oluline takistus meie ettevõtetele on see, et Eestis on optsioonid maksustatud äärmiselt tööjõuvaenulikult, leiab Meybaum intervjuus Postimehele. „See ei ole küll Eestis veel nii suur teema, sest ettevõtetel ei ole siin veel exit’eid nii palju olnud. Kui USAs on kasutusel selline printsiip nagu long term capital gain ehk ettevõtte mahamüümine on maksustatud oluliselt madalamalt kui tavaline palk, siis Eestis tegelikult suurt vahet ei ole. Sa maksad ikka väga karmilt riigile makse, kui ettevõtte maha müüd. Töötajatele see aga väga kasulik ei ole.“

Ta toob näite, et kui sadade töötajatega TransferWise või Taxify ükskord börsile läheb või exit’i teeb, siis ei peaks kogu müügiraha minema lühiajaliselt riigile. „See oleks kindlasti riigile hea, kuid pikemas perspektiivis oleks parem, kui see raha läheks töötajatele, kes saaksid oma ettevõtteid alustada või investeerida uutesse projektidesse, ja selle kaudu tuleks veel rohkem ettevõtteid, mis riigile tulu teenivad,“ rääkis Meybaum, kes müüs 2014. aastal oma idufirma GrabCAD 100 miljoni dollari eest.

„Õnneks on Eesti siiski investorite silmis väga huvitav koht. Kui mõelda, kui palju on siit tulnud suuri ettevõtteid ja kõvasid tegijaid, arvestades meie väikest rahvaarvu, siis äratame ikka väga suurt huvi,“ nentis pea viimased kaheksa aastat USAs Cambridge’is elav Meybaum.

