Soomes pandi oksjonile koopad

Turu linn Soomes pani oksjonil 600 000eurose alghinnaga müüki sõja-aegse koobastiku, mis oli kunagi sõjaväe kasutuses, kirjutab Helsingin Sanomat.

Turu kesklinnast mõne kilomeetri kaugusel asuv Pääskyvuori koobastik on aastakümneid avalikkuse eest varjatud, seda kasutas sõjavägi ning avalikkusele on sinna ligipääs olnud suletud ligi 80 aastat, kirjutab väljaanne. Kuna linn ei osanud sellega midagi peale hakata, otsustati see müüki panna.

Koopad on ehitatud Talvesõja ajal ning seal valmistati ja ladustati lõhkeaineid. Mäe sees on eri aegadel töötanud ligi 650 inimest, kellest suurem osa olid naised, kes valmistasid püssipadruneid.

Helsingin Sanomat kirjutab, et Pääskyvuori koosneb mitmekümnest koopast, mida pärast sõda on kasutatud sõjaväestaabina ja sealses kasarmus oli kuni 300 ajateenijat. Kaitsevägi kolis sealt välja 1998. aastal ning müüs koopad linnale. Osaliselt, kuni 2013. aastani tegutses koobastes veel kaitsejõudude IT-keskus.

Turu linn pole suutnud leida koobastele rakendust: sinna on kaalutud nii parklat kui ka majandus- ja laoruume, isegi on välja käidud idee hoiustada kulda. Kokku on koobastikus ligi 2000 ruutmeetrit pinda, kus kahel tasapinnal on hulk ruume.

Koobastiku alghind on 600 000 eurot ning oksjon lõpeb 17. augustil.

Soomes on varemgi koopad kaubaks läinud. 2017. aastal müüs kaitsevägi oma Rovaniemi koopad sadade pakkumistega oksjonil 704 000 euro eest.