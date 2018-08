Tallinn saab nutika teekatte

ITuudised.ee 09. august 2018, 20:08

Tallinn saab esimese Euroopa Liidu pealinnana võimaluse võtta kasutusele nutikas teekate, kirjutas ituudised.ee.

Teekattesse on lisaks päikeseelektri tootmise võimekusele integreeritud lume ja jää sulatamine, libeduseandurid, liikumisandurid jt taristu juhtimist toetavad andurid ning vajaduspõhine tee ja objektide valgustus.

Tallinna volikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse linna kommunaalametile nõusolek osalemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt", projekti kogueelarve ulatub 775 000 euroni.

Tallinna Tehnikaülikool teatas mullu, et töötab koos maanteeametiga välja päikeseelektrit tootvat teekatendit. Varasemalt on taolisi lahendusi katsetatud Prantsusmaal, Hollandis ja Ameerika Ühendriikides. Eestis välja töötatava lahenduse eripäraks on, et see peab toimima Põhjamaade kliimatingimustes.