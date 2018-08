Danske sulgeb Eesti ettevõtjate kontod

Eilsest pandi kinni ettevõtjate pangakaardid ning sularaha automaadid enam välja ei anna, vahendasid Delfi Ärileht ja Postimees. Kummagi toimetusega suhelnud allikas lisas, et ka pangakontorid ei arvelda enam sularahaga.

Danske Banki kohalike ettevõtete panganduse juht Kaido Rummel ütles Ärilehele, et pank on teavitanud arvelduskontode sulgemisest kohalikke kliente, kel puuduvad laenu- ja investeerimistooted. Teavituse on saanud enam kui pooled meie äriklientidest, märkis ta.

Vastavalt panga arvelduskontolepingu tüüptingimuste punktile 8.3 on pangal õigus arvelduskontoleping igal ajal korraliselt üles öelda, informeerides äriklienti sellest vähemalt kuu ette.

Danske pank teatab oma kodulehel, et muutis strateegiat ja keskendub edaspidi Eestis, Lätis ja Leedus ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele. Seeõttu ei sõlmi pank kohalike klientidega uusi teenuselepinguid ning kavatseb igapäevapanganduse lõpetada järk-järgult selle aasta jooksul.